Profit Harli-Dejvidsona pao na 80 miliona $, ali kompanija povećala godišnju prognozu

Američki proizvođač motocikala Harli-Dejvidson objavio je danas da je u drugom tromesečju 2026. ostvario neto dobit od 80 miliona dolara, odnosno 75 centi po akciji, što je manje u odnosu na 108 miliona dolara, odnosno 88 centi po akciji, koliko je zabeleženo u istom periodu prošle godine, ali kompanija je uprkos tome povećala godišnju prognozu prodaje. Iz kompanije navode da je pad profita pre svega posledica viših troškova sirovina, nepovoljnije strukture prodaje