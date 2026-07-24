Prvo istraživanje javnog mnjenja posle potresa u Kijevu: Njima trojici Ukrajinci najviše veruju

Telegraf pre 5 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Prvo istraživanje javnog mnjenja posle potresa u Kijevu: Njima trojici Ukrajinci najviše veruju
Prema rezultatima ankete koju je sprovela ukrajinska nevladina organizacija za sociološka istraživanja grupa "Rejting", na prva tri mesta u prvom krugu hipotetičkih predsedničkih izbora u Ukrajini našli bi se aktuelni ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni i bivši ministar odbrane Mihail Fedorov. Prema rezultatima ankete, koja je sprovedena od 20. do 21.
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Novi milionski paket za Ukrajinu! Sjajne vesti za Kijev, jedna država najavila dodatnu finansijsku pomoć

Novi milionski paket za Ukrajinu! Sjajne vesti za Kijev, jedna država najavila dodatnu finansijsku pomoć

Kurir pre 1 sat
Marko Rubio: Rusija gubi više od 5.000 vojnika nedeljno u svom ratu protiv Ukrajine

Marko Rubio: Rusija gubi više od 5.000 vojnika nedeljno u svom ratu protiv Ukrajine

Kurir pre 2 sata
Folker Tirk se suočava sa protivljenjem Moskve i Tel Aviva za novi mandat

Folker Tirk se suočava sa protivljenjem Moskve i Tel Aviva za novi mandat

Politika pre 3 sata
Zelenski: Ukrajina će sa kompanijom Rejteon proizvoditi rakete presretače za sistem Patriot

Zelenski: Ukrajina će sa kompanijom Rejteon proizvoditi rakete presretače za sistem Patriot

Telegraf pre 2 sata
Novi udar na Moskvu! Evropska unija se dogovorila o novom paketu sankcija Rusiji, evo šta će biti sa gasom i naftom

Novi udar na Moskvu! Evropska unija se dogovorila o novom paketu sankcija Rusiji, evo šta će biti sa gasom i naftom

Kurir pre 3 sata
Bivši ministar odbrane Ukrajine odbio novu ponudu Zelenskog

Bivši ministar odbrane Ukrajine odbio novu ponudu Zelenskog

Danas pre 8 sati
Rubio i Lavrov se sastali u Manili: Razgovarali o potrebi da se okonča rat između Rusije i Ukrajine

Rubio i Lavrov se sastali u Manili: Razgovarali o potrebi da se okonča rat između Rusije i Ukrajine

Nedeljnik pre 1 dan

Ključne reči

UkrajinaRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Najnovije vesti »

Prvo istraživanje javnog mnjenja posle potresa u Kijevu: Njima trojici Ukrajinci najviše veruju

Prvo istraživanje javnog mnjenja posle potresa u Kijevu: Njima trojici Ukrajinci najviše veruju

Telegraf pre 5 minuta
Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Kurir pre 55 minuta
Transfer bomba! Barselona dovela zvezdu Dortmunda - potpisao petogodišnji ugovor!

Transfer bomba! Barselona dovela zvezdu Dortmunda - potpisao petogodišnji ugovor!

Kurir pre 45 minuta
U Svilajncu uručeni ugovori o dodeli građevinskog materijala za porodice izbeglica

U Svilajncu uručeni ugovori o dodeli građevinskog materijala za porodice izbeglica

Telegraf pre 29 minuta
Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 1 sat