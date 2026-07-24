Prvo istraživanje javnog mnjenja posle potresa u Kijevu: Njima trojici Ukrajinci najviše veruju

Prema rezultatima ankete koju je sprovela ukrajinska nevladina organizacija za sociološka istraživanja grupa "Rejting", na prva tri mesta u prvom krugu hipotetičkih predsedničkih izbora u Ukrajini našli bi se aktuelni ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni i bivši ministar odbrane Mihail Fedorov. Prema rezultatima ankete, koja je sprovedena od 20. do 21.