U Svilajncu uručeni ugovori o dodeli građevinskog materijala za porodice izbeglica

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Svilajncu uručeni ugovori o dodeli građevinskog materijala za porodice izbeglica

Komesarka za izbeglice i migracije Srbije Nataša Stanisavljević i zamenica predsednika opštine Svilajnac Dragana Radević su u Svilajncu uručile ugovore o dodeli građevinskog materijala za četiri porodice izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije ove opštine.

Ugovori su dodeljeni za tri porodice interno raseljenih lica i jednu izbegličku porodicu, saopšteno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije. Realizacijom ovog programa porodicama je omogućeno da završe radove na svojim domovima i poboljšaju uslove stanovanja, čime se nastavlja pružanje konkretne podrške njihovom trajnom stambenom zbrinjavanju. Stanisavljević je istakla da Komesarijat za izbeglice i migracije, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave,
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