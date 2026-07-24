Muk U Ukrajini: Rusija pogodila objekat u Kijevu kojem je u tom trenutku bio vrh vojske

Večernje novosti pre 1 sat
Muk U Ukrajini: Rusija pogodila objekat u Kijevu kojem je u tom trenutku bio vrh vojske

VODEĆI proizvođači bespilotnih letelica i predstavnici komande Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine nalazili su se na objektu kod Kijeva u trenutku napada na njega, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP U petak je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je izvršen udar na objekat u blizini Kijeva, gde je održavana demonstracija bespilotnih letelica, uključujući dronove ukrajinske i strane proizvodnje, koji se, kako se navodi, koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. - U trenutku udara na ovom objektu su se nalazili vodeći konstruktori i proizvođači bespilotnih letelica, predstavnici komande Snaga bespilotnih sistema
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