Cena brze ljubavi: Prečica do partnera ili nova forma usamljenosti?

Velike priče pre 37 minuta  |  Piše Zoran Radovanović
Cena brze ljubavi: Prečica do partnera ili nova forma usamljenosti?

Odustajanje od tradicionalnog „puževskog“ postupka traženja i osvajanja donosi mnoge prednosti, ali i psihološke i zdravstvene rizike

Nedavno me je koleginica zamolila da budem recenzent njenog književnog prvenca. Ceo radni vek provela je kao epidemiolog u Savetovalištu za HIV Studentske poliklinike u Beogradu, pa je poželela da svoja iskustva pretoči u zbirku priča. Onespokojila me je ta ideja, jer su i iskusni književnici lomili zube na klizavoj temi saopštavanja dijagnoze koja je – bar u vreme kada je doktorka počinjala da radi – označavala smrtnu presudu. Autorka je vrlo uspešno izbegla sve
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