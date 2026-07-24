Cena brze ljubavi: Prečica do partnera ili nova forma usamljenosti?

Odustajanje od tradicionalnog „puževskog“ postupka traženja i osvajanja donosi mnoge prednosti, ali i psihološke i zdravstvene rizike

Nedavno me je koleginica zamolila da budem recenzent njenog književnog prvenca. Ceo radni vek provela je kao epidemiolog u Savetovalištu za HIV Studentske poliklinike u Beogradu, pa je poželela da svoja iskustva pretoči u zbirku priča. Onespokojila me je ta ideja, jer su i iskusni književnici lomili zube na klizavoj temi saopštavanja dijagnoze koja je – bar u vreme kada je doktorka počinjala da radi – označavala smrtnu presudu. Autorka je vrlo uspešno izbegla sve