Kad se Nemačka naoruža: Da li će ova zemlja po treći put uništiti Evropu?

Velike priče pre 17 minuta  |  Piše Željko Pantelić
Kad se Nemačka naoruža: Da li će ova zemlja po treći put uništiti Evropu?

Prethodna dva naoružavanja Nemačke nisu donela ništa dobro ni njoj ni Evropi. Treće se razlikuje u kvalitativnom smislu: prva dva naoružavanja služila su da se Evropa potčini, aktuelno bi, barem u namerama Berlina, trebalo da služi za spasavanje EU i Starog kontinenta u celini

U teškim vremenima svaki incident postane metafora. Tako je i poraz Nemačke od Paragvaja na Mundijalu postao slika i prilika ekonomske krize, političke nestabilnosti i nacionalnog lutanja Savezne Republike. Dodatni problem za EU, ali i Evropu u celini, jeste to što se sudbina celog kontinenta, u dobru i zlu, odlučuje u Berlinu, jer je Francuska paralizovana, a Velika Britanija u turbulentnim promenama vlada. Sve tri zemlje spaja činjenica da je ekstremna desnica
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Kad se Nemačka naoruža: Da li će ova zemlja po treći put uništiti Evropu?

Kad se Nemačka naoruža: Da li će ova zemlja po treći put uništiti Evropu?

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