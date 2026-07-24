Posle koncerta Ace Lukasa u Nikšiću izbila masovna tuča – učestvovalo oko 80 ljudi (video)

Najmanje 80 osoba učestvovalo je u masovnoj tuči koja je izbila u noći između četvrtka i petka u lokalu „Trim centra“ u Nikšiću, nakon koncerta Ace Lukasa u okviru „Trebjesa festa“

Masovna tuča u kojoj je učestvovalo najmanje 80 osoba dogodila se sinoć oko 1.20 časova u lokalu „Trim centra“ u Nikšiću, nakon koncerta Ace Lukasa u okviru „Trebjesa festa“. U masovnoj tuči konstatovane su lakše povrede kod dvojice mladića, a povređen je i službenik Uprave policije koji je tokom intervencije udaren flašom u glavu, objavljeno je na portalu RTCG. Uprava policije saopštila je jutros da su sinoć u lokal odmah upućeni policijski službenici Odeljenja