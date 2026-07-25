Mercedes stopirao proizvodnju električnog CLA L u Kini, u junu nije prodao nijedan?

Auto blog pre 1 sat  |  Index.hr / Carscoops.com
Mercedes stopirao proizvodnju električnog CLA L u Kini, u junu nije prodao nijedan?

Kompanija za sada nije zvanično potvrdila te informacije niti je komentarisala koliko bi obustava proizvodnje mogla da traje.

Nije poznato ni da li se razmatra potpuno povlačenje tog modela s kineskog tržišta. U junu navodno nije prodat nijedan primerak Električni CLA L je razvijen posebno i isključivo za kinesko tržište u saradnji s proizvođačem BAIC Motor. Reč je o produženij verziji modela CLA, prilagođenoj kupcima koji traže više prostora na zadnjim sedištima. Prema podacima koje prenosi MBPassion, tokom prvih šest meseci ove godine u Kini je isporučeno samo 627 primeraka tog modela.
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