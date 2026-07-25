Policijska akcija kod Novog Pazara: Uhapšen zbog 400 kilograma duvana bez dokumentacije

Kod Novog Pazara uhapšeno je lice kod koga je pronađeno 400 kilograma duvana bez dokumentacije.

Policijski službenici su na magistralnom putu Raška - Novi Pazar zaustavili teretno motorno vozilo „mercedes atego" i u posebno izrađenom bunkeru vozila pronašli oko 400 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije, a vozača su uhapsili, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Pripadnici MUP, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog