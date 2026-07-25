Policijska akcija kod Novog Pazara: Uhapšen zbog 400 kilograma duvana bez dokumentacije

B92 pre 5 sati
Policijska akcija kod Novog Pazara: Uhapšen zbog 400 kilograma duvana bez dokumentacije

Kod Novog Pazara uhapšeno je lice kod koga je pronađeno 400 kilograma duvana bez dokumentacije.

Policijski službenici su na magistralnom putu Raška - Novi Pazar zaustavili teretno motorno vozilo „mercedes atego" i u posebno izrađenom bunkeru vozila pronašli oko 400 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije, a vozača su uhapsili, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Pripadnici MUP, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pretres kuće doveo do hapšenja: Pao sa 75 grama marihuane

Pretres kuće doveo do hapšenja: Pao sa 75 grama marihuane

Zrenjaninski pre 6 sati
Muškarac uhapšen zbog prevare: Zvao građane, govorio da su im bližnji imali nezgodu i tražio novac

Muškarac uhapšen zbog prevare: Zvao građane, govorio da su im bližnji imali nezgodu i tražio novac

Moj Novi Sad pre 6 sati
Uhapšen muškarac kod Novog Pazara: U bunkeru kamiona pronađeno oko 400 kilograma duvana

Uhapšen muškarac kod Novog Pazara: U bunkeru kamiona pronađeno oko 400 kilograma duvana

IndeksOnline pre 8 sati
U Novom Pazaru uhapšen muškarac zbog 400 kilograma rezanog duvana

U Novom Pazaru uhapšen muškarac zbog 400 kilograma rezanog duvana

Nova pre 9 sati
Zaplenjeno 400 kilograma duvana

Zaplenjeno 400 kilograma duvana

Radio sto plus pre 10 sati
(Foto) Policija otkrila skriveni bunker u kamionu, a u njemu - 400 kg duvana! Šteta budžetu Srbije oko 4.400.000 dinara

(Foto) Policija otkrila skriveni bunker u kamionu, a u njemu - 400 kg duvana! Šteta budžetu Srbije oko 4.400.000 dinara

Blic pre 10 sati
Zaplenjeno oko 400 kilograma rezanog duvana u Novom Pazaru: Osumnjičeni oštetio budžet za oko 4.400.000 dinara

Zaplenjeno oko 400 kilograma rezanog duvana u Novom Pazaru: Osumnjičeni oštetio budžet za oko 4.400.000 dinara

Euronews pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesNovi PazarMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPRaška

Politika, najnovije vesti »

Ana Brnabić je danas rekla da je Vučićeva porodica na „braniku Srbije“: Zašto?

Ana Brnabić je danas rekla da je Vučićeva porodica na „braniku Srbije“: Zašto?

Danas pre 2 sata
"Hoće da podele narod" Vučević o izjavama tužiteljke Paunović: "Danas su napali porodicu Vučić, sutra će neku drugu" (foto)…

"Hoće da podele narod" Vučević o izjavama tužiteljke Paunović: "Danas su napali porodicu Vučić, sutra će neku drugu" (foto)

Blic pre 8 minuta
"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše…

"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše na svetu" (video)

Blic pre 28 minuta
Ukidanje američkih carina nova šansa za srpske privrednike: Da li se otvara prostor za veći izvoz i nove investicije

Ukidanje američkih carina nova šansa za srpske privrednike: Da li se otvara prostor za veći izvoz i nove investicije

Newsmax Balkans pre 13 minuta
EU odobrila Bosni i Hercegovini 140 miliona evra bespovratne pomoći

EU odobrila Bosni i Hercegovini 140 miliona evra bespovratne pomoći

Insajder pre 33 minuta