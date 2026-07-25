Više od 200.000 ljudi evakuisano u Francuskoj i Španiji dok besne požari

BBC News pre 1 sat | Kačela Smit; Tara Mevavala

EPA požari u Francuskoj

Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 220.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada neukrotivim šumskim požarima u ove dve zemlje.

Blizu 200.000 ljudi je do sada evakuisano u jugozapadnoj Francuskoj, a predsednik Emanuel Makron je poslao vojsku da pomogne u gašenju požara i raseljavanju stanovništva.

U Španiji vatrogasci i hitne službe upozoravaju da je borba protiv vatre u požarima blizu Madrida „izvan njihovih moći".

Španska Vlada je proglasila vanrednu situaciju dok je 25.000 ljudi evakuisano iz oblasti oko Madrida.

Oko 40.000 ljudi dobilo je uputstva da ne izlazi iz kuća i preduzme mere zaštite.

Požari su izbili duž obala Atlantika početkom nedelje, prvo u šumama i oblastima sa niskim rastinjem.

Francuske vlasti su naredile evakuaciju celog poluostrva Kap Fere (Lež-Kap Fere) na jugozapadnoj obali, popularnog turističkog odredišta.

Getty Images Evakuacija ljudi iz požarima zahvaćenih područja na jugozapadu Francuske

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je situacija u vezi sa šumskim požarima u zemlji „veoma napeta“, posebno u regionu Žironda.

Makron je rekao da je zatražio pomoć od Evropske unije i da iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke stižu avioni za gašenje požara.

U borbi sa požarima nadomak francuskog grada Bordoa pre nekoliko dana poginula su dvojica vatrogasaca.

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Jasmina de Freitas, 19-godišnjakinja iz francuskog priobalnog grada Porž, primetila je dim i osetila miris paljevine tokom ručka.

Do popodneva su „pepeo i poluspaljena kora drveća" padali iz vazduha, a nebo je bilo „veoma tamno", dok je dim postajao „sve gušći", opisuje.

Njena porodica je evakuisana i prebačena u sportsku salu u obližnjem gradu.

Morali su da ostave njihove dve mačke i četiri kokoške, jer u žurbi tokom pakovanja nisu mogli da ih pronađu.

Od tada Jasmina ne može da spava i budi se noću na sat vremena kako bi proverila najnovije informacije o požarima.

„Gledala sam kako se broj izgorelih hektara uvećava", priča.

AFP via Getty Images Velika borba vatrogasaca sa požarima u Francuskoj

EPA požari u Francuskoj

AFP via Getty Images Pripadnici hitnih službi gase požare u francuskom regionu Žirondi

Joanna Kent/BBC Nebo iznad poluostrva Leže-Kap-Fere bilo je tamno od dima 23. jula

'Najgori požar u istoriji regiona'

DAMIEN REMBERT HANDOUT/EPA/Shutterstock

Borbu sa šumskim požarima vode i Španija i Italija.

Španska vlada je proglasila nacionalnu vanrednu situaciju jer šumski požari nekontrolisano bukte u ​​nekoliko područja blizu glavnog grada Madrida.

Nekoliko hiljada ljudi je dobilo naređenje da napusti domove na više lokacija zapadno i južno od prestonice.

Područje se suočava sa „savršenom olujom“ - visokim temperaturama, neumoljivim vetrom i nekoliko vatrenih talasa, ukazala je Izabel Dijaz Ajuso, predsednica regiona Madrid.

„Najgori požar u istoriji regiona.

„Situacija je potpuno katastrofalna“, rekla je, dodajući da je prioritet spasavanje života.

Pedro Sančez, premijer Španije, pozvao je na oprez, upozoravajući da požari „pustoše hiljade hektara“ i pogađaju brojne zajednice.

Reuters Požar se proširio preko planina Burgohondo u Avili, u Španiji.

„Bilo je užasno“, izjavio je Arturo Varas Gonzalez, gradonačelnik El Tjemla, u Avili, jednom od pogođenijih područja u Španiji.

Hose Kobos je uspeo da pobegne sa suprugom i tri psa.

„Dim je bio neverovatno gust. Nismo mogli da dišemo", ispričao je kasnije za Antenu 3.

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Više desetina požara trenutno bukti na Siciliji, najvećem italijanskom i mediteranskom ostrvu.

Zbog deset većih požara su organizovane preventivne evakuacije stanovništva, rekao je Salvo Kokina, šef Civilne zaštite Sicilije.

Ljudski faktor doveo je do izbijanja požara, dodao je.

Temperature u više evropskih zemalja tokom juna su dostigle istorijske rekorde.

U najmanje 95 odsto evropskih zemalja temperature u 2025. bile su iznad proseka, a stručnjaci ocenjuju da je Evropa kontinent koji se najbrže zagreva.

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(BBC News, 07.25.2026)