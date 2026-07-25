Bjelogrlić: „Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo“

Beta pre 9 minuta

Glumac, reditelj i producent Dragan Bjelogrlić ocenio je danas da više nema prava na kukanje, već da sistem u Srbiji "mora da se menja ako želimo da preživimo", ne samo u kinematografiji, već i u drugim sferama društva, navodeći da je optimista da će do tih promena doći.

Bjelogrlić je u intervjuu za današnje izdanje lista Danas rekao da srpskih filmovi osvajaju brojne nagrade na festivalima u drugim državama, kao i da kolege iz regiona priznaju da je Srbija uvek bila "filmska velesila", ali da vlast radi sve suprotno kada su u pitanju film i kultura.

"Umesto da se afirmiše i da se podupite nešto što je već pokazalo svoj kvalitet i neku superiornost, i što nam priznaju i drugi, vlast to unuštava samo zarad svojih političkih ciljeva. I to je, naravno, grozno i može biti pogubno. Cena svega toga će se sigurno platiti, i to velika cena", ocenio je Bjelogrlić, koji je i jedan od osnivača inicijative "ProGlas".

Prema njegovim rečima, doći će na naplatu i period od poslednje dve godine u kojima je Filmski centar Srbije obustavio konkurse, kao i toga što se "daju bedne i minimalne pare" ili što ljudi koji su u naponu kreativne snage ne mogu da rade samo zbog političkog opredeljenja.

Upitan o različitim državnim konkursima u oblasti kulture, Bjelogrlić je kazao da misli da su to "prevashodno namešteni poslovi za lojalne".

"Ima i među umetnicima lojalista, ima i ćaci umetnika, znamo to, naravno. I na Ekspu će biti poslova za njih (...) A to kako je u kulturi, tako je, na žalost, i u građevinarstvu, zdravstvu, prosveti, ekonomiji, poljoprivredi, svim segmentima društva. Posao ne dobijaju najbolji i najstručniji, posao dobijaju najlojalniji", rekao je Bjelogrlić.

Ponovio je da je "dosta kukanja" i da je vreme "da se spremamo za boj u kome ćemo to zlo saseći do korena, jednom za svagda".

(Beta, 25.07.2026)