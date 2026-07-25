Jovanović (CLS): GSP duguje dobavljačima 6,9 milijardi dinara, najodgovornija dvojica direktora

Beta pre 21 minuta

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović saopštio je da Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) "Beograd" trenutno duguje dobavljačima 6,9 milijardi dinara, od čega je 5,5 milijardi već dospelo.

"Posledica lošeg finansijskog stanja, ali i katastrofalnog upravljanja, jeste i činjenica da su samo ove nedelje dve velika tendera GSP-a propala", naveo je Jovanović u saopštenju.

Kako je naveo, prvi se ticao nabavke 60 trolejbusa, na koju se niko nije javio jer Grad nije obezbedio garanciju, a nijedna lizing kuća "ne želi da radi samo sa GSP-om", dok je drugi bio za 85 kratkih tramvaja, koji je sproveden, ali ugovor nije potpisan, jer "ni GSP ni Grad nemaju da uplate ugovoreni avans".

Jovanović najodgovornijima za takvo stanje u GSP "Beograd" smatra generalnog direktora Zorana Šarca, za koga navodi da je u nezakonitom v.d. stanju gotovo četiri godine, kao i izvršnog direktora za elektro podsistem Gorana Manojlovića.

"To što su ova dva direktora ljudi od poverenja gradonačelnika Aleksandra Šapića ne može ih osloboditi objektivne i subjektivne odgovornosti za urušavanje GSP-a, već samo može da bude otežavajuća činjenica u nekom budućem sagledavanju aktuelnih procesa", naveo je direktor CLS.

(Beta, 25.07.2026)