Kadeti promovisani u najmlađe oficire, Vučić im poručio da su oni garant bezbednosti Srbije

Beta pre 51 minuta

Kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije (VMA) promovisani su danas u najmlađe oficire Vojske Srbije (VS) u kasarni na Banjici, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio im je u obraćanju na svečanosti da su upravo oni garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, koja će ostati vojno neutralna.

"U današnje vreme previranja, međunarodnom bezakonju, vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucija Ujedinjenih nacija (UN), vi ste garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite", rekao je Vučić.

Dodao je da će Srbija ostati vojno neutralna, brinuti o sebi i svojoj budućnosti, navodeći da se pokazalo da je pravila grešku kada god se oslanjala na nekog drugog.

"Savezništvo i saradnja su potrebni, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i odbranimo", kazao je predsednik Srbije.

Naveo je da zna kroz kakve će pritiske prolaziti i oni, i političko rukovodstvo, ističući da Srbija "ništa svetije i važnije od otadžbine nema", kao i da je Kosovo i Metohija deo te otadžbine "i po Ustavu i po pravdi Boga".

"To moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo. Nikoga ne dirajući, nikoga ne napadajući, nikome ne preteći, samo uvek da budemo svoji na svome. Osnivali su saveze protiv nas u regionu, trudili se da nam pokažu kako su i koliko velika sila. Mi smo razumeli te poruke i počeli da obezbeđujemo ono što je najbolje i najsavremenije od naoružanja i opreme za vas oficiri", rekao je Vučić.

Dodao je da je država tokom godina pokušavala da proemni uslove života vojnika, dodajući da je za 12 godina plata sa manje od 300 evra porasla na više od 1.100 evra, a armija je zahvaljujući naoružanju i opremanju postala "neuporedivo jača".

"To smo uradili ne zato što želimo da bilo kome pretimo, ne zato što hoćemo bilo koga da ugrožavamo, već zato što smo naučili gorke lekcije iz naše istorije, da kada god smo bili slabiji, dolazili su da nas unize, pokore i otmu deo teritorije. Danas je Srbija dovoljno snažna, pre svega zahvaljujući vama oficirima i vojnicima, ali i vama koji dolazite", naveo je predsednik Srbije.

Rektor Univerziteta odbrane Boban Đorović rekao je da taj Univerzitet sa ponosom Vojsci Srbije danas predaje još jednu generaciju mladih oficira, zanavljajući i podmlađujući oficirsku profesiju u Srbiji.

"Istinski elitni sloj jednog društva, čine ljudi spremni da se za više ciljeve nesebično žrtvuju. U individualizovanom svetu, ti i takvi ljudi sve su ređi, ali je potreba za njima nasušna. Upravo zbog toga, kadeti Univerziteta odbrane čine deo najvrednijeg ljudskog blaga Srbije", naveo je Đorović.

Potporučnik Predrag Đuričić, kao prvi u rangu u službama, obratio se u ime cele klase, navodeći da je njihovo školovanje uspešno završeno, ali da je to samo prvi korak u njihovim profesionalnim karijerama, jer ih očekuje celoživotno usavršavanje i potvrda već stečenih znanja.

"Za dva dana stupamo na prve dužnosti u jedinicama Vojske Srbije i budite uvereni da smo svi u ovom stroju spremni za njih. Šta više, mi im se iskreno radujemo, jer želimo da svoju mladost, znanje i snagu posvetimo oficirskom pozivu, uprkos težini i odgovornosti koju sa sobom nosi. Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda, mi smo budući čuvari ove zemlje", kazao je Đuričić.

U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ministarstvo odbrane.

Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Oružanih snaga Angole. Medicinski fakultet VMA završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Predsednik Vučić uručio je najboljim kadetima oficirske sablje sa posvetom, a među njima su Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić.

Nakon obraćanja, usledio je i defile jedinica kadetske brigade, kao i kulturno-umetnički program.

Svečanosti su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, patrijarh Srpske pravoslavne Crkve (SPC) Porfirije, predstavnici crkvenih zajednica i druge zvanice.

(Beta, 25.07.2026)