Lekari u Kongu zaduženi za suzbijanje epidemije ebole štrajkuju jer nisu dobili bonus uz platu

Beta pre 3 sata

Nega zaraženih u brzo rastućoj epidemiji ebole u DR Kongu je danas poremećena štrajkom zdravstvenih radnika koji protrestuju jer uz platu nisu dobili bonus za učinak.Svetska zdravstvena organizacija (SZO) tvrdi da je više od 100 zdravstvenih radnika zaraženo od početka epidemije.

Ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka epidemije dostigao je 2.973, a 1.309 ljudi je umrlo po podacima Vlade od petka.

Oko 100 zdravstvenih radnika je danas protestovalo ispred centra za lečenje "Elikja" u Buniji, u najteže pogođenoj pokrajini Ituri. Rekli su da im neisplaćivanje bonusa tokom dva meseca "narušava moral" i ometa negu bolesnih i da će nastaviti rad kada im vlasti izmire dugovanja.U sličan štrajk su prošle nedelje stupili radnici Opšte bolnice u Buniji, a neki lekari tvrde da nisu dobili nikakvu platu od početka epidemije u maju.

U izolaciji ili bolnicama je 766 pacijenata, a 540 se do sada oporavilo, po podacima Ministarstva zdravlja Konga.

Epidemija koja je proglašena 15. maja nastavlja da se širi brže nego što zdravstveni zvaničnici mogu da je prate, uprkos sve većem angažovanju.

Zdravstvene vlasti još nisu identifikovale "nultog pacijenta" kojim je počela epidemija, a praćenje kretanja stanovništva i zaraze je otežano zbog oružanih sukoba.

Ne postoji specifična terapija za virus Bundibugjo koji ju je izazvao, te se postupanje svodi na izolaciju obolelih uz hidraciju i lečenje simptoma, na traganje za osobama s kojima su bili u kontaktu i na bezbedno sahranjivanje umrlih.

SZO navodi da je mali rizik od širenja epidemije van Centralne Afrike.

(Beta, 25.07.2026)

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