Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Beta pre 2 sata

 Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović odbacila je danas navode da je primala i poslaničku platu i platu v.d. direktora Apotekarske ustanove Peć, iako je ta ustanova ugašena 2021. godine, navodeći da je to "neistina koju neko forsira pet dana radi linča pojedinca".

Portal Radio slobodna Evropa objavio je da je aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović bila v.d. direktora Apotekarske ustanove Peć od 2014. do 2025. godine, odnosno od kada je bila poslanica do stupanja na funkciju ministra, ali da je u tom periodu primila platu u ukupnom iznosu od 146.000 evra, iako je ona zvanično podnela zahtev za brisanje te ustanove iz registra 2021. godine.

Vest je usledila nedugo nakon njene izjave za televiziju Kurir da bi, da je 1998. godine bila na mestu tadašnjeg predsednika Jugoslavije, etnički očistila Kosovo od Albanca, navodeći da to ne bi bile likvidacije, već "vraćanje u matičnu zemlju onih koji ne žele da žive u Jugoslaviji", a kasnije tvrdila da je ta izjava izvučena iz konteksta emisije koja je trajala sat i 10 minuta, kao i da je možda trebalo da iskoristi termin "deportacija", a ne "etničko čišćenje".

Paunović za list Danas navodi da se još uvek pita šta je razlog objavljivanja vesti o Apotekarskoj ustanovi Peć, za koju navodi da "njena porodica zna da je to notorna laž", ali ocenjuje da je u pitanju "sedam sekdundi izvučenih iz emisije na TV Kurir koja je trajala sat i 10 miuta", a ne vest o "nepostojećoj plati" u toj ustanovi.

"Pa ko u to veruje? Da li postoji neko? Sad vas pitam: Da li stvarno mislite da ima iko u državi Srbiji ko je toliko moćan da svojim potpisom ugasi instituciju i nastavi da prima platu iz budžeta Srbije, bez da ovaj sistem sve to vidi? To je u nivou 'informacije' da je Severna Koreja pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu", navela je Paunović.

Ona je zamerila medijima koji su objavili tekst, a nisu je pre toga pozvali za komentar, zamerajući i to što su "sabrali" iznos plata koje je navodno zaradila u tom periodu.

"Da li mislite da je to fer prema ljudima koji žive i rade nešto? Da li je ljudski da neko sabere navodnih 11 godina ličnog dohotka, a vi saberite svoj ili bilo čiji od vaših kolega, pritom je cifra savršeno netačna, pa da li postoji bilo ko u Srbiji da može da prima dve plate po zakonu i po sistemu? Šta ja dalje da komentarišem", dodala je Paunović.

Zamerila je medijima i što nisu pozvali da vide kakve je pretnje smrću dobila od Albanaca sa Kosova nakon izjave o etničkom čišćenju, već su svi preneli "kobajagi nekakve nepostojeće plate i izmišljali nepostojeće ustanove".

(Beta, 25.07.2026)

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