Spaseno 11 evropskih turista posle brodoloma u Indoneziji

Beta pre 1 sat

Spasioci su u Indoneziji našli žive 11 turista Evrope i jednog meštanina, člana posade, koji su nestali pošto se gliser kojim su putovali raspao i potonuo po lošem vremenu kod ostrva Sulavesi, dok se traga za 29-godišnjim kapetanom, saopštile su danas vlasti.

Gliser je u petak ujutro isplovio iz ronilačkog odmarališta u pokrajini Centralni Sulavesi ka luci Marisa u susednoj pokrajini Gorontalo, a potraga je pokrenuta tek popodne i nastavila se tokom noći.

U gliseru je bilo petoro Holanđana, troje Nemaca, po jedan Čeh, Belgijanac i jedna Francuskinja i dva indonežanska člana posade.

Timovi za potragu i spasavanje tragaju na 300 kvadratnih nautičkih milja mora duž i oko zaliva Tomini, poznate destinacije za morski turizam, sa desetinama ostrva, a koriste se i dron sa termovizijskim snimanjem i ronilačka oprema.

Na moru danas duva jak vetar, a visina talasa je i do 2,5 metra.

Spaseni putnici koji su u odmaralištu u Todžo Unauni su rekli da se čamac raspao na dva dela tokom plovidbe po lošem vremenu i da su se dohvatili splava za spasavanje, dok se kapetan odvojio od grupe i izgleda ostao na jednom od delova glisera.

Indonezija je arhipelag sa više od 17.000 ostrva gde su čamci uobičajeno prevozno sredstvo. Zbog labavih bezbednosnih standarda i problema sa prenaseljenošću, nesreće su česte.

Brodić sa 76 ljudi je 15. jula potonuo kod ostrva Selajar, pri čemu su se udavile četiri osobe, a 14 je nestalo.

(Beta, 25.07.2026)

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