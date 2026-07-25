Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

Beta pre 2 sata

 Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović odbacio je danas tvrdnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su zahvaljujući njegovom ličnom zalaganju i prenošenja njegovih gostovanja na mrežama, SAD jednostrano i samo Srbiji, ukinule takse na uvoz proizvoda.  

"Istina je da je američki Vrhovni sud ukinuo mogućnost da Trampova administracija uvodi carine na osnovu dosadašnjih kriterijuma i razloga, što je Vašington inače obilato koristio protiv mnogih država, pa i Srbije", naveo je Stefanović u saopštenju nakon što je Vučić saopštio da su SAD Srbiji ukinule taksu od 35 odsto.

Odluka američkog Vrhovnog suda i administracije predsednika Donalda Trampa, kako je dodao Stefanović, nikakve veze nema sa Srbijom niti sa "režimskim prevarantima i lažovima".

"Da bi nastavili sa politikom visokih carina, američka adminstracija je primenila odredbu starog (1974) Zakona po kojem se mogu uvesti trgovinska i carinska ograničenja državama koje koriste prinudni rad u proizvodnji dobara koji se uvoze u SAD, pa i kroz ceo lanac proizvodnje i prodaje", dodao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, Srbija jednostavno ne potpada pod nove kriterijume, a stari su ukinuti odlukom Vrhovnog suda SAD.

"Ipak, naravno, biće carina na više od 12 posto svakako. Jednostavno, Vučić ponovo laže građane a u tome mu pomaže RTS. Umalo da mu prođu fore sa Floride, samo kad bismo svi ovde sisali vesla. Sramota i bruka za Srbiju", dodao je Stefanović.

Reagujući na izjavu Stefanovića, predsednik države Aleksandar Vučić je rekao danas da je potpredsednik SSP rekao da "potpuno slučajno ne potpadamo pod nove kriterijume - ali to potpuno slučajno ne postoji".

"To su četiri kriterijuma o kojima sam sinoć govorio. Prinudni rad, zatim loše trgovinske prakse, farmaceutska industrija i cena lekova, i četvrti su digitalne takse", rekao je Vučić  novinarima na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, u kasarni na Banjici

"Za to je zaslužna država Srbija i veoma sam srećan što smo u tome uspeli", rekao je Vučić i dodao da mu je žao što neki ljudi čak i ne slušaju šta govori i ne raduju se uspehu Srbije.

 

(Beta, 25.07.2026)

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