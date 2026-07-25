Stefanović (SSP): „SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, već zbog odluke Vrhovnog suda“

Beta pre 14 minuta

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović odbacio je danas tvrdnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su zahvaljujući njegovom ličnom zalaganju i prenošenja njegovih gostovanja na mrežama, SAD jednostrano i samo Srbiji ukinule takse na uvoz proizvoda.

"Istina je da je američki Vrhovni sud ukinuo mogućnost da Trampova administracija uvodi carine na osnovu dosadašnjih kriterijuma i razloga, što je Vašington inače obilato koristio protiv mnogih država, pa i Srbije", naveo je Stefanović u saopštenju nakon što je Vučić saopštio da su SAD Srbiji ukinule taksu od 35 odsto.

Odluka američkog Vrhovnog suda i administracije predsednika Donalda Trampa, kako je dodao Stefanović, nikakve veze nema sa Srbijom niti sa "režimskim prevarantima i lažovima".

"Da bi nastavili sa politikom visokih carina, američka adminstracija je primenila odredbu starog (1974) Zakona po kojem se mogu uvesti trgovinska i carinska ograničenja državama koje koriste prinudni rad u proizvodnji dobara koji se uvoze u SAD, pa i kroz ceo lanac proizvodnje i prodaje", dodao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, Srbija jednostavno ne potpada pod nove kriterijume, a stari su ukinuti odlukom Vrhovnog suda SAD.

"Ipak, naravno, biće carina na više od 12 posto svakako. Jednostavno, Vučić ponovo laže građane a u tome mu pomaže RTS. Umalo da mu prođu fore sa Floride, samo kad bismo svi ovde sisali vesla. Sramota i bruka za Srbiju", dodao je Stefanović.

(Beta, 25.07.2026)