Štrajk zdravstvenih radnika u Kongu zbog neisplaćenih zarada, usred epidemije ebole

Beta pre 2 sata

Zdravstveni radnici u centru za lečenje ebole u istočnom Kongu stupili su danas u štrajk tražeći isplatu zaostalih plata, čime su poremetili brigu o pacijentima u epicentru brzo rastuće epidemije u toj centralnoafričkoj zemlji.

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu dostigao je 2.973, uključujući 1.309 smrtnih slučajeva, prema državnim podacima objavljenim juče, a vlasti kažu da se radi o najbrže širećoj epidemiji do sada zabeleženoj.

Centar Elikja za lečenje ebole u Buniji u provinciji Ituri stao je kada su lekari, bolničari i bezbednsno osoblje stupili u štrajk.

Oko sto zdravstvenih radnika protestovalo je danas ispred tog centra. Rekli su da neplaćeni bonusi podrivaju moral i remete negu pacijenata i pozvali su kongoanske vlasti da reše zaostala plaćanja da bi mogli da nastave sa radom.

U saopštenju objavljenom juče osoblje je navelo da su jednoglasno odlučili da štrajkuju dok se ne nađu konkretna rešenja za dva meseca neplaćenih bonusa za rad.

Štrajk je organizovan dan pošto je kongoanska premijerka Džudit Suminva došla u Ituri, obišla glavne centre za lečenje u Rvampari i Mongvalu, da proceni odgovor na epidemiju. Tokom posete Mongbvaluu upućeni su joj hitni zahtevi zdravstvenog osoblja za isplatu dugovanja.

Upravnik za operacije vezane za ebolu doktor Adelard Lufungula rekao je danas da se rešava pitanje plaćanja i da se radnici sada plaćaju preko mobilnog novca umesto gotovine, kao i da bi zaostala plaćanja trebalo da budu rešena narednih dana.

Prošle nedelje zdravstveni radnici u Generalnoj bolnici u Buniji, najvećem medicinskom centru u regionu, već su štrajkovali zbog neplaćenih zarada. Neki su rekli za AP da nisu plaćeni od kada su počeli da rade na početku epidemije.

Svetska zdravstvena organizacija kaže da je više od 100 zdravstvenih radnika zaraženo ovim virusom od početka epidemije.

Kongo se bori sa epidemijom izazvanom retkim sojem virusa Bundibugjo od 15. maja. Ukupno 766 pacijenata je u izolaciji ili u bolnicama, dok se 540 do sada oporavilo, prema podacima kongoanskog Ministarstva zdravlja.

Istočna provincija Ituri predstavlja gotovo 90 odsto svih potvrđenih slučajeva zaraze.

Epidemija nastavlja da se širi brže nego što zdravstveni zvaničnici mogu da prate iako su povećane zdravstene mere za njeno suzbijanje. Ključni izazov je to što još nije identifikovan nulti pacijent, dok raseljavanje zbog oružanog sukoba i ilegalnog rudarenja u regionu otežava mogućnost ulaženja u trag hiljadama osoba koje su došle u kontakt sa inficiranim pojedincima.

Odgovor na epdidemiju takođe je otežan zbog manjka finansija, napada na zdravstvene centre i tekućeg sukoba u istočnom Kongu kao i nepoverenja u lokalnim zajednicama.

Takođe još nema odobrenih vakcina ili tretmana za Bundibugjo soj virusa, za razliku od rasprostranjenijeg soja Zair za koji postoji vakcina i koji je bio soj detektovan u većini pretodnih 16 epidemija te infekcije u Kongu.

Nedavno je počela studija za dva moguća tretmana za ebolu u Ituriju i od njih se dosta očekuje.

Svetska zdravstvena organizacija kaže da je globalni rizik da se epidemija proširi van Centralne Afrike dosta mali, ukazujući da se ebola širi direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima inficirane osobe, a ne preko vazduha, zbog čega se mnogo teže širi nego respiratorni virusi.

(Beta, 25.07.2026)