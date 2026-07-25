U Indoneziji nestao turistički brod sa 11 evropskih državljana

Beta pre 2 sata

Spasioci u Indoneziji traže gliser sa 11 evropskih turista i dvoje članova posade koji je nestao u blizini zaliva na ostrvu Sulavesi, saopštili su danas zvaničnici.

Sporni brod je u petak ujutru isplovio sa ostrva Tandžung Unauna ka luci Marisa u susednoj provinciji Gorontalo, ali nije stigao kako je planirano, rekao je šef Kancelarije za traganje i spasavanje provincije Gorontalo.

Lokalni turistički vodič prijavio je nestanak čamca službi za potragu i spasavanje u petak u 15.40 časova, što je pokrenulo hitnu akciju potrage.

Prema navodima lokalnih vlasti, na brodu su se nalazili jedan državljanin Češke, jedan Belgije, pet državljana Holandije, troje Nemaca, jedna Francuskinja i dva člana posade iz Indonezije.

Za nestalima traga više desetina timova za potragu i spasavanje, koji pokrivaju područje od oko 300 nautičkih milja zaliva Tomini i njegove okoline.

(Beta, 25.07.2026)