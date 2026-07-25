Vlada Srbije produžila umanjenje akciza na gorivo do 2. avgusta

smanjenje od 20 odsto ostaje na snazi

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 2. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru, prenosi Politika. Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena