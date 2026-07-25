Detaljan vodič: Sve o isplati 6.000 dinara za punoletne građane - ko dobija dupli iznos, kada leže novac i zašto se hitno menja zakon? (Tabela)

Osnovni iznos za svakog građanina iznosi 6.000 dinara, dok određene grupe mogu dobiti 12.000 ili 18.000 dinara Naslednici preminulih građana (oko 1,3 miliona ljudi) takođe imaju pravo na isplatu po 6.000 dinara Isplata 6.000 dinara za punoletne građane zakazana je za 22. septembar.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu meru finansijske podrška, reč je o isplati novčanih sredstava iz Akcionarskog fonda. Iako je osnovni iznos namenjen svakom građaninu 6.000 dinara, zbog specifičnih naslednih prava i zakonskih rešenja, određeni broj građana će na svoje račune ovu pomoć države dobiti znatno više – neki 12.000, a pojedini čak i 18.000 dinara. Evo detaljnog objašnjenja kako će izgledati ovaj proces, ko sve ima pravo na novac, zašto je