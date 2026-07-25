(Foto) Ovo je Tatjana iz Bora koja je poginula u Bugarskoj! Vraćala se sa mužem sa mora, pa doživeli stravičnu nesreću: On se probudio iz kome

Vozači kamiona sa mađarskim i rumunskim tablicama nisu povređeni, a policija istražuje uzrok nesreće Tatjana P. iz Bora poginula je u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, dok se njen suprug Bratislav P. nalazi u bolnici Boranka Tatjana P. (54) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Bugarskoj.

Njen suprug Bratislav P. (52), prema nezvaničnim informacijama, i dalje nalazi u bolnici, gde se lekari bore za njegov život, tvrdi Informer. Kako smo ranije pisali, Bratislav se probudio iz kome. Bračni par iz Bora doživeo je stravičnu nesreću nakon povratka sa odmora u Grčkoj. Tragedija se dogodila oko 17 časova na magistralnom putu E-79, na deonici između Kresne i Simitlija, u smeru ka Sofiji. Boranin Bratislav P. (52), koji je u četvrtak teško povređen u