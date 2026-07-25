(Foto) Policija otkrila skriveni bunker u kamionu, a u njemu - 400 kg duvana! Šteta budžetu Srbije oko 4.400.000 dinara

Blic pre 2 sata
(Foto) Policija otkrila skriveni bunker u kamionu, a u njemu - 400 kg duvana! Šteta budžetu Srbije oko 4.400.000 dinara
Osumnjičeni je zadržan do 48 sati i protiv njega će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu Procenjuje se da je ovim delom budžetu Republike Srbije naneta šteta od oko 4.400.000 dinara Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru uhapsili su R. B. (1960) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet
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Uhapšen muškarac kod Novog Pazara: U bunkeru kamiona pronađeno oko 400 kilograma duvana

Uhapšen muškarac kod Novog Pazara: U bunkeru kamiona pronađeno oko 400 kilograma duvana

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U Novom Pazaru uhapšen muškarac zbog 400 kilograma rezanog duvana

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Zaplenjeno oko 400 kilograma rezanog duvana u Novom Pazaru: Osumnjičeni oštetio budžet za oko 4.400.000 dinara

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