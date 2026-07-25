(Foto, video) "vatrena oluja" upravo jurca ka ovom gradu! Ovako nešto nikada nije zabeleženo u istoriji evropske zemlje: Građani hitno evakuisani, gromovi tući kroz buktinju

Blic pre 3 sata
(Foto, video) "vatrena oluja" upravo jurca ka ovom gradu! Ovako nešto nikada nije zabeleženo u istoriji evropske zemlje…
U oblasti Žironda u Francuskoj naređene su dodatne evakuacije zbog šumskog požara koji se približava Bordou Požar je prerastao u 'vatrenu oluju', izazivajući oblake koji mogu generisati nove požare i velike žeravice Vlasti u francuskoj oblasti Žironda donele su odluku o dodatnim evakuacijama stanovništva zbog velikog šumskog požara koji se približava području Bordoa i koji je prerastao u pojavu opisanu kao "vatrena oluja". Direktor službe za vanredne situacije
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