(Foto, video) "Za 2 do 4 meseca imaćemo odlučujuće izbore" Vučić u Drežniku: "Služio sam vam verno, mnoge noći nisam spavao"

Blic pre 4 sati
(Foto, video) "Za 2 do 4 meseca imaćemo odlučujuće izbore" Vučić u Drežniku: "Služio sam vam verno, mnoge noći nisam spavao"…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je selo Drežnik kod Užica Pozdravio je meštane i razgovarao sa njima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas skupu u selu Drežnik kod Užica, gde je razgovarao sa meštanima ovog kraja.

Dočekao ga je veliki broj stanovnika Užica, Požege i mesta iz čitavog Zlatiborskog okruga. Domaćini su Vučiću priredili tradicionalnu dobrodošlicu pod šatorima, a prostor su ukrasili zastavama i balonima u bojama srpske trobojke. Ispred šatora postavljeni su i štandovi sa lokalnim domaćim radinostima, koje je predsednik obišao pre zvaničnog obraćanja prisutnima. "Dugo nisam video ovako lepu prirodu", rekao je predsednik kada je stigao u Drežnik. "Put do Požege radi
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