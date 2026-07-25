(Foto, video) "Za 2 do 4 meseca imaćemo odlučujuće izbore" Vučić u Drežniku: "Služio sam vam verno, mnoge noći nisam spavao"…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je selo Drežnik kod Užica Pozdravio je meštane i razgovarao sa njima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas skupu u selu Drežnik kod Užica, gde je razgovarao sa meštanima ovog kraja.

Dočekao ga je veliki broj stanovnika Užica, Požege i mesta iz čitavog Zlatiborskog okruga. Domaćini su Vučiću priredili tradicionalnu dobrodošlicu pod šatorima, a prostor su ukrasili zastavama i balonima u bojama srpske trobojke. Ispred šatora postavljeni su i štandovi sa lokalnim domaćim radinostima, koje je predsednik obišao pre zvaničnog obraćanja prisutnima. "Dugo nisam video ovako lepu prirodu", rekao je predsednik kada je stigao u Drežnik. "Put do Požege radi