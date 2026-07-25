Idete na odmor i brinete za biljke? Uzmite samo jednu staru kesu i neće vas boleti glava

Kesa sa vodom postavlja se pored biljke u saksiju, što omogućava postepeno natapanje zemlje Ovaj metod može održavati vlagu u zemlji nekoliko nedelja, što vlasnicima biljaka olakšava odlazak na odmor Ako planirate odlazak na odmor, a brinete da će vam biljke ostati bez vode, postoji jednostavan i jeftin trik koji može da pomogne.

Jedan baštovan otkrio je način da stare stvari iz doma pretvorite u sistem za zalivanje koji može da održava biljke nedeljama. Tokom letnjih vrućina mnogi vlasnici biljaka imaju isti problem - ko će ih zalivati dok nisu kod kuće. Iako većina biljaka napolju može da preživi uz kišu, tokom sušnih perioda potrebno im je dodatno zalivanje, što nije lako kada ste na putovanju. Baštovan i pisac Sajmon Akerod podelio je jednostavan trik koji koristi staru kesu od