Muž i žena iz Srbije poginuli u Bugarskoj, podlegli teškim povredama posle lančanog sudara sa kamionima

Blic pre 1 sat
Muž i žena iz Srbije poginuli u Bugarskoj, podlegli teškim povredama posle lančanog sudara sa kamionima

Bračni par iz Srbije poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj kod sela Černiče.

Nesreća se dogodila u četvrtak i Srbi su sa teškim povredama prevezeni u bolnicu u Blagojevgradu. Bračni par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak Bugarskoj, u blizini sela Černiče. Kako javlja portal Ilindenpres, bračni par je posle saobraćajne nesreće sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagoevrgadu, ali je žena (54) izgubila bitku za život u petak. Njen suprug (52) je prebačen u bolnicu u Sofiji, zbog veoma
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