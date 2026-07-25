Pakleni vikend pred vozačima: Hitno se oglasio AMSS: Evo na kojim graničnim prelazima se očekuje se totalni haos

Blic pre 2 sata
Pakleni vikend pred vozačima: Hitno se oglasio AMSS: Evo na kojim graničnim prelazima se očekuje se totalni haos

Na graničnim prelazima i naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Najveći pritisak očekuje se na auto-putevima ka istoku Evrope i graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Iz AMSS upozoravaju da je pred nama je poslednji vikend u julu, koji će
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