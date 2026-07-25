"Pretio je sestri da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila" Kristina iznela jezive optužbe na Kristijanov račun: "Ratovaćemo, imam sve iz njegovog telefona"

Kristina Spalević javno iznosi brojne optužbe protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Navodi da joj je Kristijan pretio i terao svoju sestru da lažno svedoči protiv nje, pod pretnjom nasilja. Kristina Spalević i njen bviši partner Kristijan Golubović sa kojim ima dva sina vode javni rat, a ona ne prestaje da iznosi brojne optužbe na njegov račun. Kristina je sada izjavila da će ga sledeći put kada je bude uvredo prijaviti, te iznela šok optužbe i pretnje. Naime, Kristina tvrdi da je Kristijan svojoj sestri zapretio da će joj polomiti ruke i noge