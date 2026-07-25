"Pretio je sestri da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila" Kristina iznela jezive optužbe na Kristijanov račun: "Ratovaćemo, imam sve iz njegovog telefona"

Blic pre 20 minuta
"Pretio je sestri da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila" Kristina iznela jezive optužbe na Kristijanov…

Kristina Spalević javno iznosi brojne optužbe protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Navodi da joj je Kristijan pretio i terao svoju sestru da lažno svedoči protiv nje, pod pretnjom nasilja. Kristina Spalević i njen bviši partner Kristijan Golubović sa kojim ima dva sina vode javni rat, a ona ne prestaje da iznosi brojne optužbe na njegov račun. Kristina je sada izjavila da će ga sledeći put kada je bude uvredo prijaviti, te iznela šok optužbe i pretnje. Naime, Kristina tvrdi da je Kristijan svojoj sestri zapretio da će joj polomiti ruke i noge
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kristijan Golubović lomi po stanu! Kristina snimila rusvaj koji je napravio: "Iživljava se pred decom, ovaj plakar je pao…

Kristijan Golubović lomi po stanu! Kristina snimila rusvaj koji je napravio: "Iživljava se pred decom, ovaj plakar je pao centimetar od Koste" (video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kristijan Golubović

Zabava, najnovije vesti »

Šta posetiti u Srbiji

Šta posetiti u Srbiji

N1 Info pre 5 minuta
"Strah uvek postoji, ja sam čovek krhkog zdravlja" Eksluzivni intervju Milančeta Radosavljevića: Sin mi je rekao da nisam…

"Strah uvek postoji, ja sam čovek krhkog zdravlja" Eksluzivni intervju Milančeta Radosavljevića: Sin mi je rekao da nisam normalan što sam zakazao koncert

Kurir pre 5 minuta
"Ne znate ništa o životu ako je ovo nepoštovanje mrtvih" Sloboda Mićalović i Ana Franić se snimale na groblju, pa se oglasile…

"Ne znate ništa o životu ako je ovo nepoštovanje mrtvih" Sloboda Mićalović i Ana Franić se snimale na groblju, pa se oglasile zbog reakcija: "Pljuvačine po svemu!"

Blic pre 5 minuta
Edo Maajka otkazao nastup na Vajb festivalu u Kragujevcu, menja se večerašnja satnica

Edo Maajka otkazao nastup na Vajb festivalu u Kragujevcu, menja se večerašnja satnica

iKragujevac pre 19 minuta
Ubacite ovo u led i piće će se ekspresno rashladiti: Sastojak već svi imaju u kuhinji (video)

Ubacite ovo u led i piće će se ekspresno rashladiti: Sastojak već svi imaju u kuhinji (video)

Blic pre 5 minuta