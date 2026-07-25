"Pronašao sam joj poruke sa drugim muškarcima" Kristijan Golubović izneo šok optužbe o Kristini: "Imam snimke, dokazaću sve na sudu"

Blic pre 11 minuta
"Pronašao sam joj poruke sa drugim muškarcima" Kristijan Golubović izneo šok optužbe o Kristini: "Imam snimke, dokazaću sve na…

Izjavio je da će sve rešavati sudskim putem, naglasivši da poseduje dokaze ali ih neće iznositi u javnost.

Kristijan tvrdi da je Kristina namerno izazivala konflikte i snimala njegove reakcije Kristijan Golubović oglasio se nakon što je njegova bivša partnerka Kristina Spalević iznela žestoke optužbe na njegov račun. On tvrdi da je njegov i Kristinin odnos poljuljan kada joj je navodno našao prepiske sa drugim muškarcem. Kristijan kaže da Kristina u javnost iznosi neistine o njemu. -Ta žena više ne zna šta priča i koliko laže. Ako žena mene udari pred rođenom sestrom,
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