Razlike u platama po regionima: Gde je plata 191.000, a gde 81.000 dinara

Blic pre 59 minuta
Razlike u platama po regionima: Gde je plata 191.000, a gde 81.000 dinara

Najviša prosečna plata zabeležena je u beogradskoj opštini Stari grad – 191.185 dinara.

Po regionima, najveći prosek ima Beograd, slede Vojvodina, Region Južne i Istočne Srbije, dok je najniži prosek u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije Prosečna majska neto plata u Srbiji iznosila je 118.398 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS), a podaci o primanjima u gradovima i opštinama pokazuju da su razlike među njima velike, pa je najveći prosek u maju zabeležen u beogradskoj opštini Stari grad i iznosio 191.185 dinara a najmanji u
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