Šta se tačno desilo na 15.000 stopa visine dok je Ljubiša cela dva minuta visio iz aviona: Njegov tim kaže da je ovo pravi uzrok i najavljuje tužbe, na meti i dva giganta

Blic pre 1 sat
Šta se tačno desilo na 15.000 stopa visine dok je Ljubiša cela dva minuta visio iz aviona: Njegov tim kaže da je ovo pravi…
Pravni tim Ljubiše Karovića tvrdi da snimci pokazuju višestruko oštećenje motora aviona, što je dovelo do incidenta na letu Rajanera Advokati planiraju tužbu protiv "Rajanera", ali i potencijalno "Boinga" i "Dženeral elektrika", u zavisnosti od rezultata zvanične istrage Pravni tim Ljubiše Karovića tvrdi da snimci ukazuju na problem sa motorom aviona i najavljuje tužbu protiv odgovornih ako istraga potvrdi propuste. - Snimci koje poseduje pravni tim Ljubiše
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