Šta se tačno desilo na 15.000 stopa visine dok je Ljubiša cela dva minuta visio iz aviona: Njegov tim kaže da je ovo pravi uzrok i najavljuje tužbe, na meti i dva giganta

Pravni tim Ljubiše Karovića tvrdi da snimci pokazuju višestruko oštećenje motora aviona, što je dovelo do incidenta na letu Rajanera Advokati planiraju tužbu protiv "Rajanera", ali i potencijalno "Boinga" i "Dženeral elektrika", u zavisnosti od rezultata zvanične istrage Pravni tim Ljubiše Karovića tvrdi da snimci ukazuju na problem sa motorom aviona i najavljuje tužbu protiv odgovornih ako istraga potvrdi propuste. - Snimci koje poseduje pravni tim Ljubiše