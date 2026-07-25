Šumadinac Radiša živi i sa suprugom i sa ljubavnicom, svi u istoj kući: Imaju ukupno šestoro dece, na komšijske tračeve ima samo jedno da poruči

Blic pre 28 minuta
Šumadinac Radiša živi i sa suprugom i sa ljubavnicom, svi u istoj kući: Imaju ukupno šestoro dece, na komšijske tračeve ima…

Radiša Jovanović iz sela Trudelj živi sa suprugom Stojankom i ljubavnicom Anom pod istim krovom više od 15 godina Svako ima svoje zadatke u domaćinstvu, a Stojanka i Ana su postale dobre prijateljice, deleći kućne obaveze Priča o nesvakidašnjem domaćinstvu u srcu Šumadije godinama intrigira javnost i ruši sve društvene norme.

Radiša Jovanović iz sela Trudelj postao je poznat širom regiona jer je uspeo nemoguće – da pod istim krovom pomiri zakonitu suprugu i ljubavnicu, stvorivši zajednicu koja uprkos osudama okoline funkcioniše u potpunoj harmoniji. Radiša Jovanović iz sela Trudelj kod Gornjeg Milanovca već više od 15 godina glavna je tema meštana. Porodičan život sa njegovom ženom Stojankom ne bi bio ništa drugačiji od ostalih domaćinstava, da sa njima nije počela da živi i njegova i
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