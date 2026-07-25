Zbog jedne "sitnice" vaš auto će tretirati kao tehnički neispravan, a letovanje u omiljenim destinacijama Srba može da vam presedne: Bez ovoga ne krećete na put

Vozači moraju imati i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, u suprotnom sledi visoka novčana kazna, a izveštaj olakšava rešavanje manjih nezgoda bez policije Pre putovanja u inostranstvo potrebno je proveriti zahteve obavezne opreme u svakoj zemlji, npr. protivpožarni aparat je neophodan u Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji i još nekim državama regiona Sezona letnjih odmora je u punom, ali pre nego što spakujete kofere i pokrenete kola, neophodno je da proverite šta