MOK neće istraživati Infantina zbog prijave o političkoj pristrasnosti

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) saopštio je da neće pokrenuti istragu protiv predsednika Fifa Đanija Infantina, ocenivši da prijava protiv njega nije u nadležnosti Etičke komisije te organizacije, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Organizacija za zaštitu ljudskih prava ‘FairSquare’ podnela je prijavu tvrdeći da je Infantino prekršio Olimpijsku povelju, jer nije poštovao načelo političke neutralnosti iskazujući podršku predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu. Povod za prijavu bio je Trampov javni navod da je tokom Svetskog prvenstva pozvao Infantina i zatražio da preispita crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. Napadač SAD trebalo je da propusti meč osmine