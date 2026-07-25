Pavlović (NPS): Predlog o bezbednosnom sistemu povučen zbog sukoba u SNS

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i šef odborničke grupe Miloš Pavlović ocenio je danas da je projekat integrisanog bezbednosnog sistema grada Beograda povučen je zbog sukoba unutar Srpske napredne stranke (SNS), a ne zato što je vlast uvidela njegovu štetnost.

Pavlović navodi da je predlog skinut sa dnevnog reda zbog jučerašnje konferencije gradonačelnika Aleksandra Šapića u kom je izneo optužbe na račun SNS-a, nakon čega je poziv da se projekat povuče stigao predsedniku skupštine grada Nikoli Nikodijeviću i šefu odborničke grupe vladajuće većine. „Ako u predlogu odluke piše da ta investicija košta 12,3 milijarde dinara, a grad je spreman da plati 81 milijardu, odmah je jasno da nešto nije u redu. To je izmišljen