„Sa optimizmom iščekujem kraj razgovora između Rusa, Mađara i Srba“: Vučić o NIS-u, američkim carinama i predstojećim isplatama građanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od noćas biti privremeno ukinute američke carine za Srbiju dok traju pregovori sa SAD.

SAD su prošle godine uvele sankcije od 35 odsto na robu iz Srbije, što je donelo, kako je Vučić rekao, velike probleme. „Od noćas tarife za Srbiju su nula posto, u nekom periodu. Svakako u buduće će biti ja mislim između 10 i 12, ali za sada i još neko vreme dok traju razgovori će biti nula posto“, rekao je za RTS. Istakao je i da veruje da je blizu rešenje za Naftnu industriju Srbije. „Ono što je suštinski važno, prvi put mogu da kažem kao dobru vest da sa