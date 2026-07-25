Ta „informacija” je tačna kao ona da je Severna Koreja pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu: Ministarka Paunović za Danas o plati direktorke nepostojeće ustanove

Danas pre 39 minuta  |  Zoran Mišić
Ta „informacija” je tačna kao ona da je Severna Koreja pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu: Ministarka Paunović za Danas…

Za mene je to neistina koju neko forsira pet dana radi linča pojedinca.

A, vi kao novinar, zvali ste me tri dana nakon što ste priču koja je neproverena „jedan kroz jedan” stavili na naslovnu stranu. Naravno da ne bih komentarisala takve glupe navode i izmišljotine, kaže za Danas Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, pošto smo je kontaktirali povodom teksta Radija Slobodna Evropa da je četiri godine primala platu kao direktorka nepostojeće Apotekarske ustanove Peć, da iznese svoju stranu priče. – Da sam
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