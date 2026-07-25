Detaljno o isplati za punoletne građane Ko ima pravo na 6.000, a ko će dobiti 12.000 ili 18.000 dinara evo po kom osnovu imate pravo na više novca

Dnevnik pre 1 sat
Detaljno o isplati za punoletne građane Ko ima pravo na 6.000, a ko će dobiti 12.000 ili 18.000 dinara evo po kom osnovu imate…

Isplata 6.000 dinara za punoletne građane Srbije najavljena je za 22. septembar, a novac će biti isplaćen iz Akcionarskog fonda.

Iako je osnovni iznos 6.000 dinara po osobi, pojedini građani će dobiti dvostruko ili čak trostruko više. Razlog za to su nasledna prava, jer će država isplatiti novac i za oko 1,3 miliona preminulih građana, a ta sredstva pripadaju njihovim zakonskim naslednicima. To znači da će svaki punoletni građanin koji ispunjava uslove dobiti svojih 6.000 dinara, ali ako je istovremeno zakonski naslednik preminulog lica koje je takođe imalo pravo na ovu isplatu, dobiće i
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