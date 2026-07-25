Država deli novac u septembru: Proverite kada vam leže pomoć i koliko dobijate

Dnevnik pre 13 minuta
Država deli novac u septembru: Proverite kada vam leže pomoć i koliko dobijate

Ministar finansija Siniša Mali zvanično je potvrdio detalje i datume isplata nove jednokratne novčane pomoći za građane Srbije. Ovaj potez je deo novog paketa ekonomskih mera koje je ranije najavio predsednik Aleksandar Vučić.

Kako bi građani znali tačno kada mogu da očekuju novac na svojim računima, Srbija danas donosi detaljan pregled isplata podeljen po kategorijama. Isplate za penzionere (14. septembar) Najstariji sugrađani će prvo dobiti svoje redovne penzije (2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije), a odmah nakon toga slede uplate jednokratne pomoći države, i to 14. septembra. Iznos koji penzioneri dobijaju zavisi od visine njihove mesečne penzije, a isplate će biti
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