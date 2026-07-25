Ko u Srbiji zarađuje skoro 300.000, a ko jedva 70.000 dinara? Novi podaci otkrivaju velike razlike

Dnevnik pre 1 sat
Ko u Srbiji zarađuje skoro 300.000, a ko jedva 70.000 dinara? Novi podaci otkrivaju velike razlike

Raspon plata među pojedinim delatnostima u Srbiji je veliki, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, prema kojima su majske neto zarade najplaćenijih, a to su programeri, bile četiri puta veće od plata zaposlenih u ličnim uslužnim delatnostima.

Naime, prosečna plata programera iznosila je 295.418 dinara, a radnika u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti 69.199 dinara. Tek malo više primili su zaposleni u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića, u proseku po 70.138 dinara, i popravci računara i predmeta za ličnu i upotrebu u domaćinstvu, po 73.286 dinara. Manje od republičkog proseka, koji je za maj iznosio 118.398 dinara, primili su, između ostalih, i zaposleni u
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