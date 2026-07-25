Partizan mora ritmom da gazi protivnike. Saša Ilić pred duel u Šapcu: Neće biti lako.

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je pred utakmicu protiv Mačve da ne očekuje lak meč, istakavši da crno-beli moraju ritmom da gaze protivnike u domaćem prvenstvu.

Fudbaleri Partizana gostovaće u nedelju od 21 sat Mačvi u Šapcu u drugom kolu Superlige Srbije. – Sutra nas čeka utakmica protiv ekipe koja je ušla iz Prve ligi Srbije, poznata je kao domaćinska. Čeka nas uzavrela atmosfera, ali mi smo Partizan i moramo da idemo na tri boda. Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, moraćemo, ali ja ponavljam, Partizan mora ritmom da gazi