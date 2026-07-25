Partizan mora ritmom da gazi protivnike. Saša Ilić pred duel u Šapcu: Neće biti lako.

Dnevnik pre 1 sat
Partizan mora ritmom da gazi protivnike. Saša Ilić pred duel u Šapcu: Neće biti lako.

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je pred utakmicu protiv Mačve da ne očekuje lak meč, istakavši da crno-beli moraju ritmom da gaze protivnike u domaćem prvenstvu.

Fudbaleri Partizana gostovaće u nedelju od 21 sat Mačvi u Šapcu u drugom kolu Superlige Srbije. – Sutra nas čeka utakmica protiv ekipe koja je ušla iz Prve ligi Srbije, poznata je kao domaćinska. Čeka nas uzavrela atmosfera, ali mi smo Partizan i moramo da idemo na tri boda. Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, moraćemo, ali ja ponavljam, Partizan mora ritmom da gazi
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Neće biti lako": Saša Ilić zabrinuo grobare pred Mačva - Partizan

"Neće biti lako": Saša Ilić zabrinuo grobare pred Mačva - Partizan

Večernje novosti pre 18 minuta
Saša Ilić pred Mačvu: U Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji

Saša Ilić pred Mačvu: U Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji

RTS pre 1 sat
"Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, znam šta nas čeka" Saša Ilić jasan pred naredni meč Partizana: Biće rotacija, ali...…

"Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, znam šta nas čeka" Saša Ilić jasan pred naredni meč Partizana: Biće rotacija, ali...

Kurir pre 2 sata
"Naše namere su jasne": Ilić najavio napad na Mačvu, pa kratko odgovorio na pitanje o pojačanjima

"Naše namere su jasne": Ilić najavio napad na Mačvu, pa kratko odgovorio na pitanje o pojačanjima

Nova pre 2 sata
Nastavlja se Superliga Srbije: Vojvodina gostuje na Marakani u crveno-belom derbiju, Partizan s Mačvom

Nastavlja se Superliga Srbije: Vojvodina gostuje na Marakani u crveno-belom derbiju, Partizan s Mačvom

Dnevnik pre 2 sata
Saša Ilić: Ova ekipa Partizana može bolje, ponovo ćemo rotirati

Saša Ilić: Ova ekipa Partizana može bolje, ponovo ćemo rotirati

Sport klub pre 2 sata
"Ne znam kako na to pitanje da odgovorim": Saša Ilić zna šta je jedino bitno u Partizanu

"Ne znam kako na to pitanje da odgovorim": Saša Ilić zna šta je jedino bitno u Partizanu

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša IlićFudbalPartizanŠabacSuperligaZemunGaza

Sport, najnovije vesti »

Turnir "Mladost 2026" Poljska Ržana: Večeras polufinale, očekuje se dobar fudbal!

Turnir "Mladost 2026" Poljska Ržana: Večeras polufinale, očekuje se dobar fudbal!

Plus online pre 38 minuta
Brazilke posle preokreta srušile apsolutne vladarke svetske odbojke i ušle u finale Lige nacija

Brazilke posle preokreta srušile apsolutne vladarke svetske odbojke i ušle u finale Lige nacija

Danas pre 48 minuta
Povratak kući: Nikola Tanasković ponovo u Partizanu

Povratak kući: Nikola Tanasković ponovo u Partizanu

RTS pre 3 minuta
„Imamo zvezdu, pa veliku prazninu, pa Partizan“: Bivši fudbaler crveno-belih otvoreno o stanju u srpskom fudbalu!

„Imamo zvezdu, pa veliku prazninu, pa Partizan“: Bivši fudbaler crveno-belih otvoreno o stanju u srpskom fudbalu!

Hot sport pre 38 minuta
Pali se mašina: Partizan ozvaničio još jedno pojačanje, dolazi kapiten velikog rivala!

Pali se mašina: Partizan ozvaničio još jedno pojačanje, dolazi kapiten velikog rivala!

Hot sport pre 13 minuta