RHMZ objavio novu prognozu: Meteorolozi otkrili kada se vraćaju pljuskovi, a kada ponovo stižu tropske vrućine

U Srbiji će danas posle svežeg i pretežno vedrog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti, sa najnižom temperaturom od osam do 16, a najvišom od 24 do 29 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). I u Beogradu će, posle vedrog i svežeg jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 12 do 15 stepeni, a najviša će biti oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih