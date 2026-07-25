RHMZ objavio novu prognozu: Meteorolozi otkrili kada se vraćaju pljuskovi, a kada ponovo stižu tropske vrućine

Dnevnik pre 1 sat
RHMZ objavio novu prognozu: Meteorolozi otkrili kada se vraćaju pljuskovi, a kada ponovo stižu tropske vrućine

U Srbiji će danas posle svežeg i pretežno vedrog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti, sa najnižom temperaturom od osam do 16, a najvišom od 24 do 29 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). I u Beogradu će, posle vedrog i svežeg jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 12 do 15 stepeni, a najviša će biti oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih
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