Odluka o akcizama na gorivo produžena do 2. avgusta - Niže tarife za benzin i dizel

Ekapija pre 2 sata
Odluka o akcizama na gorivo produžena do 2. avgusta - Niže tarife za benzin i dizel

Ilustracija (Foto: VGstockstudio/shutterstock.com) Vlada Srbije ponovo je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte od 20 % ovog puta do 2. avgusta.

Ova Odluka Vlade objavljena je u Službenom glasniku. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara za litar, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru. Vlada Srbije Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20% usvojila je, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa
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