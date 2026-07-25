Odluka o akcizama na gorivo produžena do 2. avgusta - Niže tarife za benzin i dizel

Ilustracija (Foto: VGstockstudio/shutterstock.com) Vlada Srbije ponovo je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte od 20 % ovog puta do 2. avgusta.

Ova Odluka Vlade objavljena je u Službenom glasniku. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara za litar, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru. Vlada Srbije Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20% usvojila je, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa