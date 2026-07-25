Amerika otvorila vrata Srbiji: Dok celom svetu uvode rampe, za nas carine nula odsto - šta stoji iza ovog obrta?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Amerika otvorila vrata Srbiji: Dok celom svetu uvode rampe, za nas carine nula odsto - šta stoji iza ovog obrta?

Dok Sjedinjene Američke Države uvode drastične carinske namete za više od šezdeset država širom sveta, Srbija je odlukom administracije u Vašingtonu dobila povlašćen status - carine na srpske proizvode zvanično su ukinute i iznose nula odsto.

Ovu vest, koja je odjeknula u domaćoj javnosti, obelodanio je predsednik Aleksandar Vučić, otvarajući pitanje: da li je ovo kruna strateškog dijaloga i kako će se ovakav potez odraziti na privredu, investicije i životni standard građana? O ovoj temi, koja bi mogla da redefiniše srpsku ekonomsku poziciju na Zapadu, u jutarnjem programu Euronews Srbija govorili su diplomata Milovan Božinović, predsednik ITM sistema Toplica Spasojević i Nebojša Atanacković iz Unije
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