AMSS: Bez zadržavanja za putnička i teretna vozila na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Pred nama je poslednji vikend u julu, koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog čega je najveći pritisak na izlazu iz