Amsterdam domaćin Svetskog prajda, događaj otvara kraljica Maksima

U Amsterdamu danas počinje dvonedeljna manifestacija Svetski prajd (WorldPride), najveći međunarodni događaj posvećen pravima LGBT+ zajednice, a organizatori očekuju oko milion posetilaca, dok će skup svečano otvoriti holandska kraljica Maksima.

Godišnja manifestacija Prajd Amsterdam traje od 8. do 29. jula, dok Svetski prajd, koji se održava svake druge godine u drugom svetskom gradu, ove godine prvi put gostuje u Holandiji. Zahvaljujući toj manifestaciji, ovogodišnji program biće obimniji i međunarodnog karaktera, sa većim brojem posetilaca i događaja, kao i posebnim fokusom na globalnu borbu za jednaka prava LGBT+ osoba, navodi holandski javni servis NOS. Organizatori navode da Prajd Amsterdam