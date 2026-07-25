Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 5.546

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Tanjug
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 5.546

Broj žrtava dva zemljotresa koji su u junu pogodili Venecuelu porastao je na 5.546, izjavio je predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Rodrigez je rekao da je 128.324 porodica dobilo pomoć države i da je smeštaj pružen 23.811 osoba u 107 privremenih kampova koji su postavljeni u mestima koja su pogođena zemljotresom, navedeno je u saopštenju Narodne skupštine te zemlje. Do danas je u zemljotresu pogođeno 17.907 osoba, 6.462 osobe su spasene, a povređeno je njih 16.740. Broj oštećenih zgrada je 856, a do sada je ukupno uništeno 190. Ukupno je distribuirano 10.977 tona hrane. Kada je reč o broju
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