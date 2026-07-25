Hitna pomoć: Tinejdžer pretučen čekićem u Bulevaru kralja Aleksandra

Muškarac star 21 godinu protekle noći je upucan u nogu u Rakovici, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Incident se dogodio u 23.00 časa na uglu ulica Slavka Rodića i Maričke, a povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar. U 1.25 časova, u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 209, tinejdžer (18) pretučen je čekićem i sa povredama glave prevezen na Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 114 intervencija, a od njih je 25 bilo na javnom mestu.